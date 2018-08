Kırklareli Ovası'na kurulacak termik santral protestosunda arbede

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, () - KIRKLARELİ'de, tarımsal sit alanı ilan edilen Kırklareli Ovası'nın sıfır noktasına kömürlü termik santral kurulmasına tepki gösteren kent sakinleri, ÇED toplantısını yaptırmadı. Toplantıya tepki için toplanan Kırklarelililer, jandarmayla kısa süreli arbede yaşarken, gözaltına alınan 2 kişi ise tepkiler üzerine serbest bırakıldı.

Kırklareli'de tarımsal sit alanı ilan edilen, ilin sebze- meyve üretiminin yaklaşık yüzde 30'unun karşılandığı, en verimli ayçiçeği ve buğday tarlalarının bulunduğu Kırklareli Ovası'na sıfır noktada kömürlü termik santral kurulması için bir şirket tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruldu. Termik santral için ÇED süreci başlatılırken, 2 bin nüfuslu İnece beldesinde bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Toplantının yapılacağı salon önünde toplananlar, 'Trakya kömürle kararmasın', 'Trakya'nın toprağı doyurur, termiğin kömürü öldürür', 'Kömürlü termik santrale ayır', 'Kırklareli Ovası ölmesin' yazılı pankartlar açıp, sloganlar atarak, tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST

Jandarma ekipleri, yoğun güvenlik önlemi alırken, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, şirket yöneticileriyle birlikte ÇED toplantısı için salonun önüne geldi. Kalabalığın toplantı yapılmasına karşı çıkması üzerine jandarma ile kısa süreli arbede çıktı. Tepkiler üzerine Öztürk, halkın, toplantının yapılmasını istemediğini belirterek, alandan ayrıldı. Bu sırada termik santrale karşı çıkanlarla jandarma ekipleri tartıştı. Beldeden çıkan araçlara vurarak, zarar verdiği öne sürülen 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına aldı. Yöre sakinlerinin tepkisi ve destek için gelen CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun girişimiyle gözaltına alınan 2 kişi, serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin alandan ayrılması sonrası gerginlik biterken, CHP'li Gündoğdu, ÇED toplantısına tepki gösterenlerin amacına ulaştığını ve toplantının yapılmadığını söyledi. Bundan sonra atılacak adımları takip edeceklerini kaydeden Gündoğdu, termik santral yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Termik santrale karşı çıkanlardan Halime Sevil (55), "Biz burada termik santral istemiyoruz. Küçük bebeklerimize, mahsullerimize yazdık. Bu mahsulleri sonra yiyemeyeceksin. Alacağız 20 liradan sonra. Devlet büyüklerinden rica ediyoruz, buraya termik santral istemiyoruz" dedi.

Ayşen Karayel ise sağlığa zarar vermeyen projelerin yapılması gerektiğini savunarak, "Trakya'ya termik santral yapılmak isteniyor ama biz böyle çevreye zarar veren bir santral istemiyoruz. Her yer yeşillik. Yapılacaksa da elbette karşı değiliz; ancak daha insan sağlığına zarar vermeyen projeler yapılsın. Bugün ÇED toplantısı yapılacaktı, yapılmasını istemiyoruz. ‘Oldubitti’ye getirilmesin, kömürle çıkan zehirlenmek istemiyoruz. Fabrikalar yapsınlar, güzel şeyler yapsınlar. İnsanları zehirleyecek projeler yapmasınlar" diye konuştu.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal da halkın suyuna, toprağına sahip çıktığını kaydederek, "ÇED toplantısı yoğun katılımın ardından yapılamadı. Halkımız suyuna, toprağına sahip çıkmıştır. Termik santraller, her zaman enerji politikası olarak yanlış anlaşılmasın. İklim adaleti ve çiftçinin hakkı meselesi, toprak hakkı meselesi. Yani biz suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak zorundayız. Enerjiyi verimli kullanmadığımız sürece ne yazık ki insanlık ve doğa her zaman kaybedecek" dedi.

FOTOĞRAFLI