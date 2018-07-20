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Kırklareli'nde ayağı koparılmış yavru kedi bulundu

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, sol arka ayağı kesilerek koparılmış halde boya kutusu içinde bulunan yavru kedi, hayvanseverler tarafından tedaviye alındı. Babaeski'de Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi Ahmet Kılıç, Hacı Hasan...

Kırklareli'nde ayağı koparılmış yavru kedi bulundu
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, sol arka ayağı kesilerek koparılmış halde boya kutusu içinde bulunan yavru kedi, hayvanseverler tarafından tedaviye alındı.
Babaeski'de Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi Ahmet Kılıç, Hacı Hasan Mahallesi'nde, boş boya kutusu içindeki yavru kediyi fark etti. Kılıç, kediyi kutudan çıkardı. Kedinin sol arka ayağının kesilerek koparılmış olduğunu gören Kılıç, tedavi için veterinere götürdü. Yaklaşık 1 haftalık olduğu tespit edilen yavru kedinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kediyi sahiplenip tedavisini üslenen Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hafize Türkan, hayvanın arka ayağını koparan kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Türkan, "İlk etapta derneğimize getirilen kedi yavrusunu kontrol için hemen veterinere götürdük. Yapılan muayenede yavru kedinin sol arka bacağının birinin daha yeni kopmuş olduğunu gördük. Hayretler içindeyiz. Ben söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Resmen insanlık ölmüş, bitmiş. Bu kedinin daha gözleri açılmamış, bundan ne isterler. Biz dernek olarak, yavru kedinin iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa maddi, manevi her şeyi yapmaya hazırız. Yeter ki o tekrar sağlığına kavuşsun" dedi.

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