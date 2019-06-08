Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Kırklareli'de uluslararası serbest model uçak yarışmaları

TÜRK Hava Kurumu (THK)  tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesinde Avrupa ve Balkan ülkelerinden 76 sporcunun katılımıyla 'İstanbul Serbest Uçuş Model Uçak Kupası' yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren sporcular, dünya sıralamasında...

Kırklareli'de uluslararası serbest model uçak yarışmaları
TÜRK Hava Kurumu (THK)  tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesinde Avrupa ve Balkan ülkelerinden 76 sporcunun katılımıyla 'İstanbul Serbest Uçuş Model Uçak Kupası' yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren sporcular, dünya sıralamasında puanını yükseltmeyi hedefliyor.
THK tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesi Müsellim köyü merasında, Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan, Kazakistan ve  Bosna Hersek'ten  76 sporcunun katılımıyla, 'Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) takvimde yer alan CAT-2 onaylı 'İstanbul Serbest Uçuş Model Uçak Kupası' yarışması başladı. Sabah erken saatlerde başlayan yarışmaya katılan sporcular model uçaklarını gökyüzünü bırakmalarıyla renkli görüntülerin sahne oldu. F1A, F1B, F1C, F1H, F1G ve P30 kategorilerinde yapılan yarışmalarda havada en uzun kalan model uçak sporcularının kıyasıya mücadeleleri sonucunda puanı yükselen sporcular dünya sıralamasında puanlarını yükseltip ülkelerini uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.
'TÜRKİYE MODEL UÇAK SPORUNDA 10'UNCU SIRADA'
Türkiye'de model uçak sporunda  her geçen gün geliştiğini ve dünya sıralamasında 10'ncu sırada yer aldığını belirten model uçak milli sporcusu Necdet Ergin, "Türkiye, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 45 ülke arasında 10'uncu sırada. 1967 yılından beri yapılan belli yarışmalarda uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin aldığı dereceler var. Avrupa ikincilikler, dünya üçüncülükleri gibi çeşitli kategorilere ilişkin ülkenin almış olduğu dereceler de var" dedi.
Bulgaristan'da düzenlenen yarışlarda  model uçak yarışmasında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Selin Uygur, hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi. Uygur,  "Burada yaptığımız yarışlarla Ağustos ayında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Burada aldığım dereceler ile ülkemi dünya ve Avrupa şampiyonalarında en iyi temsil etmeyi hedefliyorum" diye konuştu.
Yarışmada dereceye girenlere kupa ve diploma verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328