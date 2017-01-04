Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...
TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti
Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Kırklareli'de kadınlar terörü yürüyüşle protesto etti

KIRKLARELİ'de bir araya gelen yaklaşık 500 kadın, son dönemde meydana gelen terör saldırılarını, 'Anların sessiz çığlığı' adı altında düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. Kırklareli'de kadınlar son dönemlerde artan terör...

Kırklareli'de kadınlar terörü yürüyüşle protesto etti
KIRKLARELİ'de bir araya gelen yaklaşık 500 kadın, son dönemde meydana gelen terör saldırılarını, 'Anların sessiz çığlığı' adı altında düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.
Kırklareli'de kadınlar son dönemlerde artan terör olaylarını protesto etmek için, 'Anaların sessiz çığlığı' adı altında yürüyüş düzenledi. Özgürlük Parkı'nda toplanan ve 'Anaların sessiz çığlığı' yazılı pankart açan kadınlar, ellerinde Türk bayrakları ve 'Anneler ağlıyor', 'Yeter artık analar ağlamasın', 'Biz birlikte Türkiye'yiz', 'Ciğerimiz yanıyor', 'Anneler savaş istemiyor', 'Çocuğum öldü, bende öldüm' yazılı dövizler ile Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu afiş taşıdı. Kırklareli Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, eşi Sibel Kesimoğlu ile erkeklerin de destek verdiği kadınlar, 100'üncü Yıl Caddesi, İstasyon Caddesi, Or.Prof.Mazhar Osman Usman Bulvarı'ndan sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı İstasyon Mahallesi'ndeki eve gitti.
Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan kadınları, şehidin eşi Merve ve annesi Sevim Özüpek ile ablası Emine Akkerman gözyaşları ile karşıladı. Kadınlar adına Serpil Özsevimli, şehidin annesi Özüpek'e Türk bayrağı verdi. Gruptakiler, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek evin önünden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55