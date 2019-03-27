Kırklareli'de ilk kez su maymunu bulundu

KIRKLARELİ'de ilk kez su maymunu bulundu. Yaralı olan ve tedaviye alınan su maymunu, yeni tür olarak envantere eklendi.

Kırklareli'de, yaralı olduğu tahmin edilen su maymununu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, yaralı su maymunu alarak tedavi için şubeye götürdü. Latince adı 'myocastor caypus' olan su maymununa Iğdır ve Edirne'den sonra Kırklareli'nde ilk kez rastlandığı bildirildi. Tedaviye alınan su maymununun Kırklareli ili için yeni tür olarak envantere eklendiği bildirildi. İstilacı olan bu türü vatandaşların şube müdürlüğüne haber vermelerinin su maymununun izlemesi ve kontrol altında tutulması açısından yararlı olacağı kaydedildi.

SU MAYMUNU

İri hantal hayvanlardır. Sularda yaşarlar. Kunduzlardan biraz daha küçüktürler. Başları büyük, gözleri ve kulakları küçüktür. Kesici dişleri, ağızları kapalıyken bile görülür. Bu dişler uzundur ve portakal renklidir. Başları küt, kuyrukları yuvarlak ve sıçanlarınki gibi kılsızdır. Kılları oldukça uzundur. Ayakları beş parmaklıdır. Ayaklarının 4 ve 5'inci parmaklarının arası hariç, diğerlerinin arasında yüzme derisi gerilidir. Ayaklar çıplaktır. Vücutlarının yan üst tarafında 6 çift meme ucu vardır. Postları koyu kahverengidir. Sırt kısımları koyu esmer, karın kısımları daha açık renklidir. Erişkin bazı erkeklerde siyaha yakın bir form gözlenebilir. Oldukça kolay üreyebilen bu tür, aslında istilacıdır. Bahar aylarında ve yazın üreyen bu hayvanlar, kışın aşırı soğuklara dayanamamakta ve böylece nüfusları belli bir sayıyı geçememektedir. Aksi takdirde tarım alanlarına zarar verecek potansiyele sahiptirler.