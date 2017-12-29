Kırklar Dağı konutlarının yıkımına başlandı (2)

'KIRKLAR DAĞI'NIN DÜZÜ YENİDEN ORTAYA ÇIKIYOR'

Kırlar Dağı'nda bulunan konutların yıkımı ile ilgili yazılı açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, "Bu Kültürel mirasın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına 'Kırklar Dağı'nın Düzü' yeniden ortaya çıkıyor. Kırklar Dağı'nı beton yığınına çeviren bu ilkel anlayış artık bu kadim şehrin değerleriyle oynayamayacaktır. Bu ucube yapıların yıkılması sade bir yıkım değil, bu şehrin kültürüne ve mirasına sahip çıkmaktır"dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin önemli yerlerinden biri olan, türkülere ve efsanelere konu olmuş kentlilerin ortak mekanı olan Kırklar Dağı'nda yer alan konutların yıkımına başlandığı ve en kısa sürede tamamlandığı belirtirek, şöyle denildi:

"Kırklar Dağı efsanelere, türkülere konu olmuş şehrimizin önemli mekanıdır. Bu kültürel mirasın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına 'Kırklar Dağının Düzü' yeniden ortaya çıkıyor. Kırklar Dağı'nı beton yığınına çeviren bu ilkel anlayış artık bu kadim şehrin değerleriyle oynayamayacaktır. Bu ucube yapıların yıkılması sade bir yıkım değil bu şehrin kültürüne ve mirasına sahip çıkmaktır. Kırklar Dağı'nda yer alan ucube yapıların yıkılması kadim bir tarihin şehri olan Diyarbakırımızın kültürüne ve tarihine sahip çıkmasının bir gereğidir. Peygamberler, sahabeler ve evliyalar şehri Diyarbakır, kadim kültürüne ve değerlerine sahip çıkmaya her zaman devam edecektir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürünün ve ortak mirasının korunması ve geleceğe taşınması önceliklerimiz arasındadır. Devletimizin ve hükümetimizin bize verdiği görevleri en hassas şekilde hukuk ilkeleri çerçevesinde yerine getirerek kadirşinas Diyarbakırlı hemşehrilerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kırklar Dağı'nda gerçekleştirilen yıkım çalışmaları da hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Bazı çevreler hemşehrilerimizin ve şehrimizin ortak mirası olan Kırklar Dağı'nın yapılaşmasında sessiz kalırken bu gün mağdur edebiyatı yapmaları da abesle iştigaldir. Şehrimizin ortak mirasını özel mülkiyete açılması şehrin kültürüne ve ortak mirasına sahip olan tüm yaşayanların aslında mağdur edilmesidir. Bu gün tekrardan Kırklar Dağı olması gerektiği gibi tüm Diyarbakırlılarındır."

Belediye açıklamanın sonunda ise, hukuk ilkeleri ve yasalar çerçevesinde yapılan işlemde hiç kimsenin mağdur olmasının söz konusu olmadığı hatırlatılarak, "Devletimiz ve belediyemiz yaptığı tüm işlemlerde hukuk ilkelerini ve hakları önceliklendirmiş olup yaptığı hiçbir iş ve işlemde vatandaşın mağduriyetine sebep vermemiştir"denildi.