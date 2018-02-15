Kırkağaç'ta Atatürk büstüne çirkin saldırı (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, bir süredir atıl durumda bulunduğu için yıkılan Hilmi Bakırlı İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünün, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldığı iddiası üzerine Manisa Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yerde olan büstün kaldırılıp muhafaza altına alındığı bildirilen açıklamada şöyle denildi:

"Atatürk büstünün bulunduğu Kırkağaç ilçemiz Hilmi Bakırlı İlköğretim Okulu 1963 yılında yapılmış olup, 2008 yılına kadar okulda eğitim öğretime devam edilmiştir. 2008 yılından sonra okul Bakır Belde Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. Binaya Valilik Makamının 22/02/2016 tarihli ve 2000935 sayılı onayı ile yıkım kararı verilmiş, 26/05/2016 tarihinde yıkımı için bina yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Binanın tekrar okul olarak kullanılamayacağı değerlendirildiğinden eski okul binasının yıkımı 17/07/2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

14/02/2018 tarihinde Atatürk Büstü'nün olduğu bölgede gezen bir şahıs tarafından Atatürk Büstü'nün yerde olduğu görülmüş olup, bu şahıs tarafından fotoğrafı çekilerek sosyal medya hesabında yayınlaması ile olay duyulmuş ve yerde olan Büst kaldırılarak muhafaza altına alınmıştır. Yapılan araştırmada büst ve kaide üzerinde tahribat ve darbe izine rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmış olup, idari inceleme ve araştırmalar da devam etmektedir."