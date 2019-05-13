Kırkağaç'ta 4.3'lük depremin artçıları sürüyor

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 01.24'te Richter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmaması sevindirirken, artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan deprem meydana geldi. Yerin 13.07 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. Depremden tedirgin olan kişiler, sokağa çıkıp, bir süre bekledi.

Bu depremin ardından saat 08.45'e kadar en küçüğü 1.3, en büyüğü 2.6 olan 13 artçı sarsıntı daha oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.



FOTOĞRAFLI