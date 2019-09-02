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Kırkağaç'ta 3 ev yandı; 1 yaralı
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki bir evde çıkan yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 4 saatte güçlükle söndürülürken, evler kullanılmaz hale geldi. Yaralanan 1 kişi hastanede ayakta tedavi edildi. Kırkağaç'ın...
GENEL 02.09.2019, 08:00
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki bir evde çıkan yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 4 saatte güçlükle söndürülürken, evler kullanılmaz hale geldi. Yaralanan 1 kişi hastanede ayakta tedavi edildi.
Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'ndeki Mehmet Yıldırım'a ait müstakil evde, bugün saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişikteki Adnan Balaban ve Mustafa Hasırcı'ya ait evlere de sıçradı. Alevleri son anda farkeden her 3 evde kalanlar, dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Ev sahiplerinden Adnan Balaban, alevler nedeniyle bacaklarından yaralandı. Ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban ayakta tedavi edildi. Kırkağaç ve Soma İtfaiye Grupları ile Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndan 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 4 saatte güçlükle söndürüldü. Birinin altında boş deponunun da bulunduğu 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yaralanan Adnan Balaban, yangına uykuda yakalandıklarını belirtip, "Seslere uyanıp, alevleri farkedince, kendimi dışarı attım. Ancak, bu sırada alevlerin üzerime doğru gelmesiyle bacaklarımda yanıklar oluştu. Hastanede tedavim yapıldı" dedi.
Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'ndeki Mehmet Yıldırım'a ait müstakil evde, bugün saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişikteki Adnan Balaban ve Mustafa Hasırcı'ya ait evlere de sıçradı. Alevleri son anda farkeden her 3 evde kalanlar, dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Ev sahiplerinden Adnan Balaban, alevler nedeniyle bacaklarından yaralandı. Ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban ayakta tedavi edildi. Kırkağaç ve Soma İtfaiye Grupları ile Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndan 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 4 saatte güçlükle söndürüldü. Birinin altında boş deponunun da bulunduğu 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yaralanan Adnan Balaban, yangına uykuda yakalandıklarını belirtip, "Seslere uyanıp, alevleri farkedince, kendimi dışarı attım. Ancak, bu sırada alevlerin üzerime doğru gelmesiyle bacaklarımda yanıklar oluştu. Hastanede tedavim yapıldı" dedi.
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