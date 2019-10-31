Kırkağaç kavununun aromasıyla lokum yapıldı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinin ünlü kavununun aromasıyla lokum üretildi. Tadı beğenilen ürüne yurt dışından da talep geldi.

Kırkağaç'ta 20 yıldır lokum üretilen firmanın işletmecisi, evli ve 3 çocuk babası Rasim Saygılı (43), iki lezzeti bir araya getirdi. Uzun süre çürümeden kalabilmesi, sert kabuğu ve aroması ile bilinen Kırkağaç kavununu, dünyaca ünlü Türk lokumuyla birleştirildi. Uzun yıllar gül, Antep fıstığı, mesir macunu ve cevizi lokumlarda kullanan Saygılı, Kırkağaç kavunu aromalı lokumun çok beğenildiğini söyledi. Kavunlu lokum fikrinin aklına nasıl geldiğini anlatan Rasim Saygılı, "Kırkağaç'ın kavunu meşhurdur. Bunu ön plana çıkarabilmek için kavunlu lokum yaptık. Belediye başkanımıza ve kaymakamımıza da sunduk. Olumlu tepkiler aldık. Kırkağaç'a ziyarete gelenler bu lokumdan alıp, eşine dostuna hediye olarak götürüyor. İlçemizde izcilik kampı var. Bu kampa, Kosovalı öğrenciler geldi. Kosova'ya kavun lokum gönderdik. Ayrıca talep üzerine Yunanistan'a, Fransa'ya ve Almanya'ya da gönderdik. Çok güzel tepkiler aldık. Kırkağaç kavunu yaz aylarında yetişir. Kış aylarında nasıl yaparız, diye düşündük. Kavunlarımızı stokladık. Dondurucuda saklıyoruz. Lokum yapacağımız zaman çıkarıyoruz. Lokum kilosunu 15 liradan satıyoruz" diye konuştu.

Rasim Saygılı, 45 kilo Kırkağaç kavun aromalı lokum için 30 kilo toz şeker, 6 kilo nişasta, 35 gram limon tozu ve 2 kilo kavun kullanıldığını belirtti. Saygılı, malzemelerin 25 kilo su içinde yaklaşık 2 saat boyunca kaynatıldığını, lokum aşamasının tamamlanmasıyla 1 gün boyunca dinlendirilen ürünün kesildikten sonra kutulara doldurulduğunu kaydetti.



