Kırkağaç Kavununun aromasıyla lokum yapıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin ünlü kavununun aromasıyla lokum üretildi. Beğenilen ürüne yurt dışından da talep geldi.

İlçede 20 yıldır lokum üreten bir firmanın işletmecisi evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Rasim Saygılı, beğenilen 2 lezzeti bir araya getirdi. Uzun süre çürümeden kalabilmesi, sert kabuğu ve aromasıyla bilinen Kırkağaç kavununu, dünyaca ünlü Türk lokumuyla birleştirip lezzetine lezzet kattı. Uzun yıllar gül, Antep fıstığı, mesir macunu ve cevizi lokumlarda kullanan Saygılı, Kırkağaç kavunu aromalı lokumun çok beğenildiğini ifade etti. Kavunlu lokum fikrinin nasıl aklına geldiğini anlatan Rasim Saygılı, şöyle konuştu

Kırkağaç'ın kavunu meşhurdur. Bunu ön plana çıkarabilmek için kavunlu lokum yaptık. Belediye başkanımıza ve kaymakamımıza da sunduk. Olumlu tepkiler aldık. Kırkağaç'a ziyarete gelenler bu lokumdan alıp, eşine dostuna hediye olarak götürüyor. İlçemizde izcilik kampı var. Bu kampa, Kosovalı öğrenciler geldi. Kosova'ya kavun lokum gönderdik. Ayrıca talep üzerine Yunanistan'a, Fransa'ya ve Almanya'ya da gönderdik. Çok güzel tepkiler aldık. Kırkağaç kavunu

yaz aylarında yetişir. Kış aylarında nasıl yaparız diye düşündük. Kavunlarımızı stokladık. Dondurucuda saklıyoruz. Lokum yapacağımız zaman çıkarıyoruz. Lokum kilosunu 15 liradan satıyoruz

Saygılı, 45 kilo Kırkağaç kavun aromalı lokum için 30 kilo toz şeker, 6 kilo nişasta, 35 gram limon tozu ve 2 kilo kavun kullanıldığını belirtti. Malzemelerin 25 kilo su içerisinde yaklaşık 2 saat boyunca kaynadığını, lokum aşamasının tamamlanmasıyla 1 gün boyunca dinlendirilen ürünün kesildikten sonra kutulara doldurulduğunu belirtti.