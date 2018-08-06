Kırkağaç eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinin eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar (89) yaşamını yitirdi.

1984-1989 yılları arasında Kırkağaç Belediye Başkanlığı görevinde bulunan, evli ve 2 çocuk babası Feyyaz Tanrıyar, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde dün öğleden sonra yaşamını yitirdi. İçişleri ve Sağlık eski Bakanı ve Galasaray Kulübü'nün eski başkanlarından merhum Ali Tanrıyar'ın kardeşi olan Feyyaz Tanrıyar'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Feyyaz Tanrıyar'ın cenazesinin, bugün öğle Kırkağaç Merkez Karaosmanoğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.



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