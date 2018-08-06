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Kırkağaç eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar yaşamını yitirdi (2)

FEYYAZ TANRIYAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar (89) son yolculuğuna uğurlandı.  1984-1989 yılları arasında Kırkağaç Belediye Başkanlığı görevinde bulunan, evli...

Kırkağaç eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar yaşamını yitirdi (2)

FEYYAZ TANRIYAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar (89) son yolculuğuna uğurlandı. 
1984-1989 yılları arasında Kırkağaç Belediye Başkanlığı görevinde bulunan, evli ve 2 çocuk babası Feyyaz Tanrıyar, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde dün öğleden sonra yaşamını yitirdi. İçişleri ve Sağlık eski Bakanı ve Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından merhum Ali Tanrıyar'ın kardeşi olan Feyyaz Tanrıyar'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, bugün Kırkağaç Merkez Karaosmanoğlu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Kırkğaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Tanrıyar'ın sevenleri katıldı. 
Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), () 

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