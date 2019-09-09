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Kırıkkale’de '09.09.2019' yoğunluğu
KIRIKKALE'de nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 52 çift, 09.09.2019 tarihinde dünya evine girdi. Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Kırıkkale...
GENEL 09.09.2019, 18:05
KIRIKKALE'de nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 52 çift, 09.09.2019 tarihinde dünya evine girdi.
Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Kırıkkale merkez ve ilçelerinde 09.09.2019 tarihini seçen toplam 52 çift, nikah masasına oturdu. Bunlardan 14'ü, Kırıkkale Belediyesi Nikah Memurluğu'nda evlendi. Kırıkkale Belediyesi Nikah Memuru Osman Tonga, Kırıkkale merkezde bugün toplam 14 nikah kıyıldığını söyledi. Tonga, normal günlerde ortalama 7-8 başvuru olduğunu ancak bu özel günde 14 nikah kıydıklarını söyledi. Tonga, "Genç çiftler bugüne özel bir başvuru yaptılar. Biz de işlemleri yetiştirmek adına yoğun çalışıyoruz. İstekleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Çiftlerimize küçük bir nikah armağanı adına elimizden geleni yapıyor, tüm çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyoruz" dedi.
Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Kırıkkale merkez ve ilçelerinde 09.09.2019 tarihini seçen toplam 52 çift, nikah masasına oturdu. Bunlardan 14'ü, Kırıkkale Belediyesi Nikah Memurluğu'nda evlendi. Kırıkkale Belediyesi Nikah Memuru Osman Tonga, Kırıkkale merkezde bugün toplam 14 nikah kıyıldığını söyledi. Tonga, normal günlerde ortalama 7-8 başvuru olduğunu ancak bu özel günde 14 nikah kıydıklarını söyledi. Tonga, "Genç çiftler bugüne özel bir başvuru yaptılar. Biz de işlemleri yetiştirmek adına yoğun çalışıyoruz. İstekleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Çiftlerimize küçük bir nikah armağanı adına elimizden geleni yapıyor, tüm çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyoruz" dedi.
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