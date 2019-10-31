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Kırıkkale Valisi'nden, Barış Pınarı gazisine ziyaret
KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan gazi Piyade Uzman Onbaşı Haydar Kanmaz'ı (23) evinde ziyaret etti. 27 Ekim'de Barış Pınarı Harekâtı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı...
GENEL 31.10.2019, 13:27
KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan gazi Piyade Uzman Onbaşı Haydar Kanmaz'ı (23) evinde ziyaret etti.
27 Ekim'de Barış Pınarı Harekâtı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Kanmaz, Gaziantep Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengü Efetürk, gazi Kanmaz'ı evinde ziyaret etti.
'OPERASYON BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'
Çatışmada yaralandığını belirten Kanmaz, "Birliğimizde 1 asker şehit oldu, operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Sürmeye de devam edecek. Orada durum gayet iyi" dedi.
Vali Sezer ise, "Allah razı olsun, sizlerle gurur duyuyoruz. Allah eksikliğinizi vermesin, ayağınıza taş değdirmesin. Bütün dualarımız oradaki askerlerle birlikte, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Geçtiğimiz günlerde Koyuncu kardeşimiz gazi olmuştu, bugün de sen oldun. Allah sizlerden razı olsun" dedi.
İSMİNİ TAŞIDIĞI DAYISI ŞEHİT OLMUŞ
Anne İsminaz Kanmaz da "Bu bayrakla kardeşim Haydar Çetinkaya'yı 38 yaşında şehit verdik. Her gün gidiyorum mezarına dua ediyorum ve herkese bağışlıyorum. Oğlumun ismi de onun adı. Oğlum, 'Çocuğumun ismini de Haydar koyalım' diyor. Ama bir daha koymak istemiyorum" diye konuştu.
27 Ekim'de Barış Pınarı Harekâtı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Kanmaz, Gaziantep Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengü Efetürk, gazi Kanmaz'ı evinde ziyaret etti.
'OPERASYON BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'
Çatışmada yaralandığını belirten Kanmaz, "Birliğimizde 1 asker şehit oldu, operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Sürmeye de devam edecek. Orada durum gayet iyi" dedi.
Vali Sezer ise, "Allah razı olsun, sizlerle gurur duyuyoruz. Allah eksikliğinizi vermesin, ayağınıza taş değdirmesin. Bütün dualarımız oradaki askerlerle birlikte, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Geçtiğimiz günlerde Koyuncu kardeşimiz gazi olmuştu, bugün de sen oldun. Allah sizlerden razı olsun" dedi.
İSMİNİ TAŞIDIĞI DAYISI ŞEHİT OLMUŞ
Anne İsminaz Kanmaz da "Bu bayrakla kardeşim Haydar Çetinkaya'yı 38 yaşında şehit verdik. Her gün gidiyorum mezarına dua ediyorum ve herkese bağışlıyorum. Oğlumun ismi de onun adı. Oğlum, 'Çocuğumun ismini de Haydar koyalım' diyor. Ama bir daha koymak istemiyorum" diye konuştu.
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