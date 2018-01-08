Kırıkkale'den Tunceli'deki Mehmetçiklere anne yemeği

KIRIKKALE'de annelerin yaptığı pasta ve börekler, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev yapan askerlere gönderildi.

Kırıkkale Belediyesi Sosyal Konseyi, kentteki annelerin yaptığı su böreği, yaprak sarması, tatlı, pasta ve kurabiyeleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev yapan Mehmetçiklere gönderdi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise Mehmetçiklere mektup yazarak görevlerinde başarılar diledi. Başkan Saygılı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kardeşlerim. Annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin yapmış olduğu bu ikramları lütfen kabul buyurun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizi her türlü beladan uzak tutsun. Allah işinizi rast getirsin."



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