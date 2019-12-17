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Kırıkkale'de sis ulaşımı yavaşlattı
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de etkili olan yoğun sis, ulaşımı yavaşlattı. Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehri kaplayan sis tabakası, ulaşımı da olumsuz etkiledi. 46 ilin geçiş noktasında yer alan...
GENEL 17.12.2019, 11:17
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de etkili olan yoğun sis, ulaşımı yavaşlattı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehri kaplayan sis tabakası, ulaşımı da olumsuz etkiledi. 46 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayseri-Kırıkkale, Samsun-Kırıkkale karayollarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü noktalarda yavaş ilerledi. Güzergahlarda önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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