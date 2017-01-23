Kırıkkale'de güvercinler yanlışlıkla zehirlenmiş

KIRIKKALE Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, bir süre önce Hüseyin Kahya Parkı'nda onlarca güvercinin zehirlenerek telef olmasına neden olan kişinin, kamera kayıtları sonucu tespit edilerek 75 yaşında engelli bir vatandaş olduğunu belirtirken, "Evinin önünde bulduğu buğdayları parka getirerek güvercinlere bilmeden vermiş. Yanlışlıkla yapılmış bir olay' dedi.Emniyet Genel Müdürllüğü tarafından Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere gönderilen araçlar, Cumhuriyet Meydanı'nda dualar eşliğinde hizmete girdi. Kırıkkkale emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, 8 otomobil ve 3 motosiklet olmak üzere 11 aracın geldiğini belirterek, bundan böyle olaylara daha hızlı müdahale ededeceklerini söyledi. Araçların hizmete girmesinden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Çorumlu, "Gerek FETÖ, gerekse uyuşturucu olsun, halkımıza söyleyeceğimiz, 'ihbar edin'. Bunların gençlerimizi zehirlemesine müsaade etmeyelim. İster FETÖ ister uyuşturucu, halkımız yapılan her ihbarın değerlendirildiğini bilsin. Bu konuda bizim tavizimiz yok. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanımız ve genel müdürümüzün destekleriyle uyuşturucu şubesi kurduk. Geldiğimiz günden beri uyuşturucu satanlara çoluğumuzu çocuğumuzu zehirleyenlere karşı çok acımasız olacağız" dedi.Emniyet Müdürü Çorumlu, bir süre önce Kırıkkale'nin Hüseyin Kahya Parkı'nda güvercinlerin zehirlenerek telef olmasına neden olan kişinin, ekiplerin yoğun çalışması ve mobese kameraları sayesinde ortaya çıkarıldığını söyledi. Çorumlu, "Engelli ve 75 yaşında olan kişi, evinin önünde bulduğu buğdayları parka getirerek güvercinlere vermiş. İfadesinde zehirli olduğunu bilmeden verdiğini anlattı, yanlışlıkla yapılmış bir olay" dedi.

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