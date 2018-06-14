Kırıkkale'de bayram trafiği hava ve karadan denetleniyor

KIRIKKALE Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, kentin 43 ilin geçiş ve kavşak noktası olduğunu belirterek, "Bayram tatilinin başlamasıyla yaklaşık 100 bin taşıt kentten geçiyor. Trafiği havadan drone, karadan da ekiplerimizle denetliyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı tatili için vatandaşların araçlarıyla yola çıkmasıyla, 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de trafik yoğunlaştı. Hava Daire Başkanlığı İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, bayram tatili nedeniyle bir gün içinde yaklaşık 100 bin aracın kentten geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Kırıkkale 43 ilin geçiş ve kavşak noktası. Özellikle Doğu ve Güney Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu'ya giden tüm araçlar buradan geçiyor. Çok yönlü trafik akımı var. Bu bayramda biz özellikle vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk etsin diye değişik tedbirlerimizi aldık. Sürücülerin dikkatli olmalarını ve emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını istiyoruz. Toplamda 22 ekiple trafik tedbirleri alıyoruz. Ayrıca insansız hava aracımızla, yukarıdan trafiğin sıkışık olduğu yerlerden ihbar bize ulaşmasa dahi, meydana gelmiş kazaları görüp, müdahalede bulunuyoruz."



FOTOĞRAFLI