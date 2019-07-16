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Kırıkkale'de 4 bin kişi 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları kapsamında 4 bin kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.  15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği...

Kırıkkale'de 4 bin kişi 15 Temmuz şehitleri için yürüdü
KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları kapsamında 4 bin kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. 
15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği anma programı nedeniyle yaklaşık 4 bin Kırıkkaleli, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın öncülüğünü yaptığı grup, meydana kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Grup, daha sonra ellerindeki bayraklarla, mehter takımı eşliğinde marşlar söyleyerek yürüyüşe geçti. 
'KIRIKKALE BUGÜN BAMBAŞKAYDI'
Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, vatan, bayrak ve ezan söz konusu olduğunda Kırıkkale halkının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, "Nüfusuna oranla en fazla şehit veren illerden biri olan Kırıkkale, bugün de vatanına, milletine, ezanına, bayrağına ne kadar sahip çıktığını gösterdi. Allah onlardan da razı olsun. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Programa katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kırıkkale bugün bambaşkaydı" ifadelerini kullandı. Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

 

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