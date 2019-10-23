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Kırıkhan'da meme kanseri farkındalık etkinliği

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi. Kırıkhan Kanser Erken Teşhis Merkezi (KETEM) tarafından düzenlenen etkinliğe Dr. Aytolga Çelik, KETEM' de görevli hemşireler ve gönüllü kadınlar katıldı....

GENEL 23.10.2019, 11:40

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.
Kırıkhan Kanser Erken Teşhis Merkezi (KETEM) tarafından düzenlenen etkinliğe Dr. Aytolga Çelik, KETEM' de görevli hemşireler ve gönüllü kadınlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan General Şükrü Kanatlı Caddesi'ne kadar yürüyen görevliler, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri ile ilgili bilgi ve erken teşhisin önemini anlatan broşürler dağıtıldı. Dr. Aytolga Çelik, Her yıl Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak değerlendirilir. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanserinin erken teşhisleri tedavilerin olumlu sonuçlanması için çok önemlidir. Bu vesile ile 40-69 yaş arası vatandaşlarımızı KETEM'e davet ediyoruz dedi. 

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