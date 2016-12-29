Kırıkhan'a ulaşan Türkmenler için Azez'de çadır kent kuruldu

TDV Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, Azez Bölgesi'ndeki İğde Köyü'nde 1200 Telaferli için kurulan çadır kentin tüm ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti. Erdem, şöyle konuştu:
"Kırıkhan'a Suriye üzerinden gelen 194 Telaferli, Azez'de bulunan İğde kampımıza Valilik tarafından yönlendirilmiştir. Daha önce camilerde, sokaklarda yaşayan aileleri çadır kente yerleştirdik. Toplamda 360 aile çadır kente yerleşti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Suriye Azez'de kurduğumuz koordinasyon merkezi ve Kilis'teki mobil mutfağımızdan bölgeye sıcak yemek, ekmek ve temel ihtiyaç malzemeleri konusunda yardımlarımızın yanı sıra barınma konusundaki desteklerimiz de devam ediyor."
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