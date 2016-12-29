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Kırıkhan'a ulaşan Türkmenler için Azez'de çadır kent kuruldu

IRAK'ın Telafer kentinden kaçarak yaklaşık 40 gün yürüyen ve ardından Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nden Türkiye'ye giriş yapan Iraklı Türkmenler için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez Bölgesi'nde...

Kırıkhan'a ulaşan Türkmenler için Azez'de çadır kent kuruldu
IRAK'ın Telafer kentinden kaçarak yaklaşık 40 gün yürüyen ve ardından Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nden Türkiye'ye giriş yapan Iraklı Türkmenler için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez Bölgesi'nde 6 bin kişi kapasiteli çadır kent kuruldu.
TDV Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, Azez Bölgesi'ndeki İğde Köyü'nde 1200 Telaferli için kurulan çadır kentin tüm ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti. Erdem, şöyle konuştu:
"Kırıkhan'a Suriye üzerinden gelen 194 Telaferli, Azez'de bulunan İğde kampımıza Valilik tarafından yönlendirilmiştir. Daha önce camilerde, sokaklarda yaşayan aileleri çadır kente yerleştirdik. Toplamda 360 aile çadır kente yerleşti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Suriye Azez'de kurduğumuz koordinasyon merkezi ve Kilis'teki mobil mutfağımızdan bölgeye sıcak yemek, ekmek ve temel ihtiyaç malzemeleri konusunda yardımlarımızın yanı sıra barınma konusundaki desteklerimiz de devam ediyor."

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