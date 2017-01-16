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Kırgızistan’da düşen uçağın ateşi Bursa’yı yaktı - YENİDEN

KIRGIZİSTAN’ın Başkenti Bişkek’te Uluslararası Manas Havaalanı’na inerken düşen ACT Havayolları’na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı’nın acı haberi, Bursa’nın...

Kırgızistan’da düşen uçağın ateşi Bursa’yı yaktı - YENİDEN
KIRGIZİSTAN’ın Başkenti Bişkek’te Uluslararası Manas Havaalanı’na inerken düşen ACT Havayolları’na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı’nın acı haberi, Bursa’nın Yenişehir İlçesi’ndeki baba ocağına ulaştı.
Emekli Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı’nın Yenişehir'deki baba ocağına acı haber, Ankara'dan kargo şirketi yetkilileri tarafından telefonla ulaştırıldı. Bu sırada evde bulunan Dirancı'nın kuzeni Tamer Dirancı, kalp hastası olan amcası Mehmet Dirancı'ya oğlunun kaza geçirdiği söyledi. Eşini bir süre önce kaybeden emekli memur Mehmet Dirancı'dan oğlunun öldüğü uzun süre gizlendi. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Yenişehir Belediye Başkan adayı olduğu belirtilen Mehmet Dirancı'ya acı haber çok sonra verildi. Kalp hastası olan baba Dirancı bu haberle büyük üzüntü yaşadı.
Kazada ölen evli ve bir çocuk babası kaptan pilot Dirancı’nın Yenişehir’de yaşayan amcasının oğlu Tamer Dirancı, "İbrahim Gürcan Dirancı düşen uçağın kaptan pilotuydu. Yerel saat 05.50'da düştüğü söylendi. Haberi aldığımızda çok üzüldük. Babası kalbinden rahatsız olduğu için önce sadece kaza olduğunu söyledik, Gerçeği öğrendiğinde ise büyük üzüntü yaşadı" dedi. 

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