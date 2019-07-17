Kırgızistan Meclis Başkanı Dzhumabekov İznik'te

15 TEMMUZ darbe girişiminin 3'üncü yılı nedeniyle Türkiye'ye gelen Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, Ankara ve İstanbul ziyaretlerinin ardından Bursa'ya gelip, İznik ilçesini ziyaret etti.İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, belediye meclis üyeleri Zeliha Peşte, Halil Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tuncay Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyeti İznik Belediye Başkanlığında karşıladı.Yenişehir Kaymakamı ve İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, konuşmasında, "12 bin yıllık tarihe sahip olan İznik İlçemize hoş geldiniz. Belediye başkanımızın misafiri olarak buraya gelirken, ben de burada Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak sizleri karşılamaktan onur duydum. İnşallah bu geziniz sağlıklı, güzel bir şekilde geçer ve tatlı hatıralar bırakır" dedi.İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise, "Öncelikle İlçemize hoş geldiniz. Bizler zaten birbirimize yabancı değiliz. Burada bulunan Kırgızlar Türbesi'ndeki emanetlerinize sahip çıkıyoruz. Kırgızistan Talas şehri de bizlerin kardeş şehridir. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sizleri tekrar güzel ilçemizde görmekten onur duyarız" dedi.Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov de "Atalarımızı ziyaret vesilesi ile İznik'e gelmiş bulunuyoruz. Atalarımıza Kuran-ı Kerim okumak için buraya benimle birlikte Kırgızistan parlamentosundan altı milletvekili daha geldi. Biz ilk başta Ankara'ya gittik daha sonrasında İstanbul'a geçtik. İznik'te babalarımız 1330 yıllarında şehit olmuşlar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Ardından İznik Belediye Başkanı, Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov'a İznik çinisi vazo hediye ederken Kırgız milletvekillerine de İznik karo çinisi takdim etti. Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyet İznik Gölü içerisinde bulunan su altı bazilikasını gezdi. Bazilika Kazı Çalışmaları Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Şahin Kırgız Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyete çalışmaları ve son durum hakkında bilgi verdi. Meclis başkanı ve heyet ardından Roma Tiyatrosu'na geçti. Burada İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu ve Kazı Heyeti Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, İznik Roma Tiyatrosu kazılarında hakkında bilgi verdi.BAŞKAN USTA , AYASOFYA'YI ANLATTI11 Ekim 787 günü Patrik Trasios yönetiminde toplanan ve 350 piskoposla çok sayıda keşişin katıldığı Yedinci konsülün İznik Ayasofya'sında yapıldığını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Ayasofya Camisi hakkında tarihi bilgiler vererek meclis başkanı ve heyeti bilgilendirdi. Ayasofya ziyaretinden sonra Kırgız Meclis Başkanı ve heyet Kaymakam Seyitoğlu, Başkan Usta'ya teşekkür ederek ziyaretten memnun kaldıklarını ifade ederek İznik'ten ayrıldı.

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