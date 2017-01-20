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Kırgızistan'da düşen uçağın pilotu Ayvalık'ta toprağa verildi

KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek yakınlarında yerleşim biriminin üzerine düşen Türk kargo uçağının kaptan pilotu emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirmancı'nın cenazesi, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde toprağa verildi. Hong...

Kırgızistan'da düşen uçağın pilotu Ayvalık'ta toprağa verildi
KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek yakınlarında yerleşim biriminin üzerine düşen Türk kargo uçağının kaptan pilotu emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirmancı'nın cenazesi, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde toprağa verildi.
Hong Kong'dan havalandıktan sonra geçen 16 Ocak'ta Kırgızistan'da inişe geçerken yerleşim birimlerinin üstüne düşen Türk kargo uçağının mürettebatından emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirmancı için Ayvalık'ta cenaze töreni düzenlendi. Dirmancı'nın cenazesi, Ayvalık 150 Evler Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'ne getirildi. İlçe Garnizon Komutan Vekili Yarbay Fatih Özenalp, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ile TSK İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi personelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, törene katıldı. Törende Dirmancı'nın babası Mehmet Dirmancı, eşi Gülsen Dirmancı ve oğlu Alponur Dirmancı, taziyeleri kabul etti.
Eşinin yaşadığı yer olan Bursa yerine hep yaşamayı düşündüğü Ayvalık'ta gömülmek istediğini belirten Gülsen Dirmancı, geçen yıl Ayvalık'tan ev aldıklarını söyleyerek, "Buraya aşık oldu. Toprağına, zeytin ağaçlarına, denizine. Gökyüzünde uçtuğu kadar denizin sonsuz maviliğine de aşıktı. O aşık olmak onu buraya çeken bir şey oldu ve tüm köklerini buraya taşımak istedi. Denize ve gökyüzüne aşık bir insandı. O mavilik onun hayatı ya gökyüzünde ya denizde olacak. Başka bir yeri tanımıyor. Bütün hayatı böyle geçti. İnanılmaz bir insan. Donanımlı bir insan. Hayatları profesyonel insanlar, Türkiye'de sayılı insanlardan. Bu devlete, bu ülkeye sahip çıkmış, ona sahip çıkmak için hayatını adayabilecek ve adamış bir insandı. O yıldız oldu gökte, ayı biz devam ettireceğiz" dedi.
Dirmancı'nın cenazesi, ikindide Şehitler Camii'nde kılınan namazın ardından Ayvalık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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