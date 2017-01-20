Kırgızistan'da düşen kargo uçağında ölen teknisyen Eskişehir'de toprağa verildi

KIRGIZİSTAN'da düşen kargo uçağında hayatını kaybeden uçuş teknisyeni 54 yaşındaki İhsan Koca, Eskişehir'de toprağa verildi.Emekli astsubay evli 2 çocuk babası uçuş teknisyeni İhsan Koca'nın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, bugün öğleyin Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirilerek askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine İhsan Koca'nın eşi Emine Koca, subay olan oğlu Eren Koca, astsubay olan diğer oğlu Emre Koca, yakınları, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Güneykaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. Korgeneral Güneykaya, İhsan Koca'nın yakınlarına başsağlığı diledi.Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İhsan Koca'nın cenazesi, askerlerin omzuna alınarak cenaze aracına kadar taşındı. Koca'nın cenazesi, götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında gözyaşları içinde toprağa verildi.Yakınları İhsan Koca'nın uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde hava uçak bakım astsubayı olarak görev yaptığını, 2005 yılında astsubay kıdemli başçavuş rütbesiyle emekli olduğunu, 2006 yılında da kargo uçak şirketinde uçuş teknisyeni olarak çalışmaya başladığını belirtti.

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