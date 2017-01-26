Kirayı ödeyemeyen Suriyeli aile zor durumda kaldı

ÜLKELERİNDEN kaçarak Mersin'e yerleşen Suriyeli aile, kiralarını ödeyemeyince sokağa atılmakla karşı karşıya kaldı.Suriye'deki iç savaştan kaçarak 1 yıl önce Mersin'e gelen Yahya Nahhas ile eşi Nura Hac Nahhas, 3'ü doğuştan engelli 4 çocuğu yaşam mücadelesi veriyor. Bombalı saldırıda yaralanan ve belinde kalıcı hasar olan baba Yahya Nahhas, çalışamayınca eşi Nura Hac, trafik ışıklarında su satmaya başladı. Bu sırada kalp krizi geçiren Nura Hac'ın da çalışamaması üzerine aile 350 lira olan ev kiralarını ödeyemedi. Çalışabileceği iş isteyen Yahya Nahhas, "Bir umut Türkiye'ye kaçtık ama burada da yaşam mücadelesi veriyoruz. Eşim ışıklarda su satarken kalp krizi geçirdi, ben bombalı saldırıda yaralandığım için çalışamıyorum. Kiramızı ödeyemezsek sokağa atılacağız. Ben para değil, yardım değil, iş istiyorum" dedi.

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