Kıran 6 operasyonuda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
VAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsımında Gürpınar İlçesi'ne bağlı Akdoğdu kırsalında yapılan arazi aramalarında törör örgütüne ait silah, mühimat, yaşam malzemesi...
VAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsımında Gürpınar İlçesi'ne bağlı Akdoğdu kırsalında yapılan arazi aramalarında törör örgütüne ait silah, mühimat, yaşam malzemesi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar İlçesi Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe mevkiine 'Kıran -6 Şehit GK Sami Gülmez' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama çalışmalarında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 RPG 7 roketatar,1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 kalaşnikov piyade tüfeği, 4 EYP düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 1465 adet 7,62 mm fişek, 3 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 18 Kilgram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6