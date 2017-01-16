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Kiralık otomobille damızlık 4 koçu çaldılar

İZMİR'in Bergama İlçesi Göçbeyli Mahallesi'nde hayvancılık yapan bir kişiye ait 4 koçu kiraladıkları otomobile sığdırıp çalan 2 kişi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler S.Ç. ile H.G. işlemlerinin ardından sevk...

Kiralık otomobille damızlık 4 koçu çaldılar
İZMİR'in Bergama İlçesi Göçbeyli Mahallesi'nde hayvancılık yapan bir kişiye ait 4 koçu kiraladıkları otomobile sığdırıp çalan 2 kişi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler S.Ç. ile H.G. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Göçbeyli Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, geçen 11 Ocak'ta Göçbeyli Jandarma Karakolu'na gidip, yoğun kar yağışı nedeniyle evinden çıkamadığını, bu sırada beslediği damızlık 4 iri koçun çalındığını söyledi. Vakit kaybetmeden çalışma başlatan jandarma, bölgedeki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, kiralık bir otomobilin hırsızlığın yaşandığı sırada bölgede bulunduğu tespit edildi. Plaka üzerinden firmaya uluşan jandarma otomobili, S.Ç. ile H.G.'nin kiraladığını belirledi. Ayrıca otomobildeki incelemelerde, koçlara ait kıl ve dışkı bulundu. Jandarma, kimlikleri belirlenen iki hırsızlık zanlısını kıskıvrak yakaladı. Ancak koçlar bulunamadı. İşlemlerinin ardından şüpheliler S.Ç. ile H.G. tutuklanarak ceazevine gönderildi.

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