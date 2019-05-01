Kiralık katilin ifadesi ortaya çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-PENDİK'te kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli T.D'nin (45) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli T.D. ifadesinde, Nisan ayının ilk haftasında İ.S'yi boğazını sargı beziyle sıkarak öldürmeye çalıştığını, yüzü kızarınca dayanamayıp bıraktığını, bunun üzerine İ.S'nin "Beni öldüremedin" diye kendisine kızdığını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Kartal'daki Atatürk İlkokulu'nda görev yapan İ.S'nin 21 Nisan'da Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir evde silahla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen çalışma sonucu yakalanan şüpheli T.D. tutuklandı.

Şüpheli T.D'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. T.D.'nin ifadesinde, İ.S'nin kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını, Kadıköy'de bir kafede buluşup konuştuklarını anlattı.

Şüpheli ifadesinde, İ.S'nin 10 yıldır evli bir kişiyle ilişkisinin olduğunu, kendisini maddi ve manevi zora soktuğunu, psikolojisinin bozulduğunu, erkeklere güvenmediğini, bunlardan kurtulmak için kendisini öldürmesini istediğini söyledi.

T.D'nin, İ.S. ile tanıştıktan sonra 24 gün geçirdiklerini anlattığı ifadesinde, "Nisan ayının ilk haftasında İ.S. beni Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine çağırdı. Burada kendisini boğarak öldürmemi istedi. Önce bu fikirden vazgeçirmeye çalıştım, ikna olmuyordu. Sırtını bana dönmesini söyledim. Sargı beziyle boğazını sıkmaya başladım. Bir süre sonra yüzü kızarınca dayanamadım ve bıraktım. Kendisine gelince 'Beni öldüremedin' deyip bana kızmaya başladı." dedi.

Kartal'daki evinden Pendik Kavakpınar Mahallesi'ne taşınan İ.S'nin, yakın olması amacıyla kendisine Pendik Kaynarca'da bir otel odası kiraladığını söyleyen T.D', onu bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığını ileri sürdü.

T.D. ayrıca, olaydan birkaç gün önce İ.S. ile Kurtköy civarında kendisini öldüreceği günlük kiralık ev baktıklarını, ev sahiplerinin kimlik istemeleri üzerine bundan vazgeçtiklerini, Pendik'te bir kişiden de ruhsatsız tabanca satın aldıklarını anlattı.

Olay günü İ.S'nin 08.00 sıralarında kendisini evine çağırdığını belirte T.D. ifadesini şöyle sürdürdü:

"Birlikte kahvaltı yaptık. Nasıl öldürülmek istediğini konuştuk. 'Seni öldürürsem ben de ardından intihar ederim' dedim. Bana 'Sen sonra intihar et, burada intihar etme' dedi. Öğleden sonra 3 civarında öldürmeye karar verdim. İ.S. yatağa uzandı. Göğsünün üstüne yastık koyup, tabancayla ateş ettim, ölmedi, kucağıma aldım, hala kendindeydi. Benden su istedi. Telefonla 112'yi aramak istedim, beni vazgeçirdi. Yaklaşık bir saat sonra bilincini kaybedince, anahtarı kapının üzerine takıp evden çıktım. Yoldan geçen birine buranın adresini sordum ve 112'yi arayıp durumu anlattım."

Olaydan sonra hastaneyi aradığını, telefonda kendisine bilgi verilmediği için hastaneye gittiğini ve doktorla görüştüğünü anlatan T.D., doktorun kadının durumunun ağır olduğunu söylediğini bildirdi.

