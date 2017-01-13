KARS, () - KARS’ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kırağı tutan ağaçlar tablo gibi görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı soğuklar nedeniyle kırağı tutan ağaçlar, tel örgüler, kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Kışın ve soğuğun görsellik açısından eşsiz manzaralar oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

GÖLE, - 30,4

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 30,4 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 29,5, Erzurum'un Tekman ilçesinde 25,5, Ardahan'da 24,3, Kars'ta 22, Ağrı'da 19, Erzurum'da 18, Iğdır ve Muş'ta 11, Erzincan'da 6 dereceyi gösterdi. Bölgede hafta sonuna kadar kar yağışının beklenmediği bildirildi.

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