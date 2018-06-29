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Kira ödeyemeyen yaşlı çifte belediyeden ev

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ev kirasını ödeyemeyen Abdurrahman (90) ile Ayşe Dede (82) çiftine, belediye tarafından restore edilen tek katlı tarihi ev tahsis edildi. Hasan Çelebi Mahallesi'nde oturan Abdurrahman ile Ayşe Dede çifti kirasını...

Kira ödeyemeyen yaşlı çifte belediyeden ev
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ev kirasını ödeyemeyen Abdurrahman (90) ile Ayşe Dede (82) çiftine, belediye tarafından restore edilen tek katlı tarihi ev tahsis edildi.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde oturan Abdurrahman ile Ayşe Dede çifti kirasını ödeyemeyince, bir süre mahallede hayırseverlerin yanında barındı. Yaşlı çift, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’a ulaşarak yardım istedi. Çiftin durumunu inceleten Başkan Yılmaz, ev tahsis edilmesi talimatı verdi. Belediyeye ait tarihi tek katlı avlulu bir evi restore edilerek, yaşlı çifte tahsis edildi. Evde yapılan restorasyon ve onarım çalışmaların ardından anahtarı alan Abdurrahman ve Ayşe Dede çifti, mutluluklarını gizleyemedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak evsiz vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz, içinde bulunduğumuz tarihi evi aslına uygun restore ederek yaşlı çiftimize tahsis ettik. Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda evi tarihi yapısına uygun restore ederek kiralarını ödeyemeyen yaşlı çiftçimize verdik. Ömürlerinin geri kalanını huzur içinde yaşasınlar istedik" dedi.
Evi gezen Dede çiftçi ise Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

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