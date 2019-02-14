Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

Kınık ve Bergama'da kar yağışı

İZMİR'in Kınık ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı evlerin çatılarını ve park halindeki araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı. Bergama...

Kınık ve Bergama'da kar yağışı
İZMİR'in Kınık ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı evlerin çatılarını ve park halindeki araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı.
Bergama ve komşu ilçesi Kınık'ın yüksek kesimlerinde saat 06.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı, Bergama'nın Kozak Yaylası bölgesindeki Güneşli, Okçular, Karaveliler, Çamoba ile Madra yöresindeki Topallar, Halilağalar ve Yukarıada ile Kınık'ın Köseler, Örtülü, Yaylaköy kırsal mahallerini beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. Kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 2 santimetreyi buldu. Ancak, yağışın durmasıyla birlikte karlar kısa sürede erimeye başladı.
Bergama Belediyesi, Kınık Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328