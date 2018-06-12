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Kinder Joy Bayram Festivali düzenliyor

İSTANBUL, () - Ferrero’nun markası Kinder Joy, Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile 15–17 Haziran'da Bayram Festivali düzenliyor. Kinder Joy Bayram Festivali’nde geçmişin bayram coşkusunu çocuklara yaşatmak amaçlanıyor.   Ramazan Bayramı boyunca...

Kinder Joy Bayram Festivali düzenliyor

İSTANBUL, () - Ferrero’nun markası Kinder Joy, Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile 15–17 Haziran'da Bayram Festivali düzenliyor. Kinder Joy Bayram Festivali’nde geçmişin bayram coşkusunu çocuklara yaşatmak amaçlanıyor.  

Ramazan Bayramı boyunca İstanbul Etiler Sanatçılar Parkı’nda yapılacak festivalde pek çok renkli etkinlik yer alacak. Çocukların aileleriyle birlikte oyunlar, danslar ve müzik eşliğinde eğlenceli bir bayram geçirmesi sağlanacak.Katılımın ücretsiz olduğu Kinder Joy Bayram Festivali, her yaş grubundan çocuğa açık olacak. Katılan çocuklara Kinder Joy’un ek süprizleri de olacak. 

(FOTOĞRAF)

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