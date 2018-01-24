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Kınalı kuzular askere törenle uğurlandı

İSTANBUL,()-  EYÜPSULTAN Belediyesi vatani görevini yapmaya giden gençlere ‘Asker Uğurlama Töreni’ düzenledi. Eyüpsultan Camii Meydanı'nda gerçekleşen uğurlama töreninde 40’a yakın askere kına yakılarak altın hediye edildi. Eyüpsultan...

Kınalı kuzular askere törenle uğurlandı

İSTANBUL,()-  EYÜPSULTAN Belediyesi vatani görevini yapmaya giden gençlere ‘Asker Uğurlama Töreni’ düzenledi. Eyüpsultan Camii Meydanı'nda gerçekleşen uğurlama töreninde 40’a yakın askere kına yakılarak altın hediye edildi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatani görevini yerine getirecek gençlere yapılan törende şubat ve mart celbi asker adayları için dualar okundu. Ellerine kınalar yakılan askerlerin avcuna çeyrek altın koyuldu. Eyüpsultan Camii Meydanı'nı ellerinde Türk bayraklarıyla dolduran coşkulu kalabalıkla gerçekleşen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Tatar, STK temsilcileriyle asker aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şubat celbiyle İskenderun’a vatani görevini yerine getirmeye gidecek İbrahim Zavalsız, “Aslen Giresunlu’yum. İstanbul’da ikamet ediyorum. Askerliğimi İskenderun’da bahriyeli olarak yapacağım. Bu duygu anlatılmaz yaşanır” dedi.

“GELENEKLERİMİZİ İHYA EDELİM”

Coşkuya ve mutluluğa ortak olmak için törene katıldığını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Askere giden gençlerimizi biz törenlerle uğurlarız, kına yakarız. Onları kınalı kuzu olarak vatanı ve milleti korumaları için asker ocağına göndeririz. Biz de bu geleneğimizi ihya etmek adına esasında belediyemizin bir geleneği olarak yapıyoruz. Bu geleneklerimizi ihya edelim. Gençlerimizi kınalarla, dualarla, törenlerle, hediyelerle uğurlayalım dedik ve töreni tertip ettik” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tören alanından detay

- Askerlerden detay

- Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın askerlerle selamlaşması

- Askerlere kına yakılması ve dua

- Remzi Aydın röp.

 

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