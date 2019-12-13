Kimyasal sıvı içerek intihar eden gencin cesedi kadavra olarak bağışlandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve içtiği kimyasalın ardından tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitiren Okan Yakıt'ın (28) cesedi, tıp fakültesi öğrencilerin eğitimleri için kadavra olarak bağışlandı.

Bilgisayar mühendisi Okan Yakıt, pazartesi günü ailesi ile birlikte yaşadığı evde kimsenin olmadığı sırada, iddiaya göre kimyasal bir sıvı içerek intihara kalkıştı. Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Yakıt, 2 süren mücadelenin ardından yaşamını yitirdi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yakıt'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopsinin ardından Yakıt'ın ailesi, cesedi kadavra olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Yakıt'ın cansız bedeni, tıp öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılacak.