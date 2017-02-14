Kimyager Dilge Şen'in ölümüne neden olan taksici hakim karşısında

Arzu KAYA/İSTANBUL,()-KARŞIDAN karşıya geçmeye çalışan kimyager Dilge Şen'in ölümüne, Cevahir Gençoğlu'nun da yaralanmasına neden olan taksi şoförü hakim karşısına çıktı. Sanık Mesut Şen, "Çarpmadan sonra ben devam ettim. İstasyonun ordan Cevizli Karakolu'na gitmek için ilk dönüşten döndüm. 20 yıldır panik atak hastalığım var. Kapalı yerde kalmaktan korkuyordum. Bu hastalığım tetiklediği için karakola teslim olmaktan vazgeçtim, evime gittim"

Kartal sahil yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kimyager Dilge Şen'in ölümüne, Cevahir Gençoğlu'nun da yaralanmasına neden olan taksi şoförü Mesut Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı.

"KAPALI YERDE KALMAKTAN KORKUYORDUM, TESLİM OLMAKTAN VAZGEÇTİM"

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mesut Yılmaz, müşteki Cevahir Gençoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan 61 yaşındaki taksici Mesut Yılmaz, "Öncelikle kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hava karlı ve yağmurluydu, görüş mesafesi çok kötüydü. Kartal istikametine sahil yolundan orta şeritte gidiyordum. Maktulün koşarak karşıya geçmek istemesi üzerine 2-3 metre kala farkına varabildim. Yayalardan birini kurtardım, diğerine sağ köşeden çarptım. Çarpmadan sonra ben devam ettim. İstasyonun oradan Cevizli Karakolu'na gitmek için ilk dönüşten döndüm. 20 yıldır panik atak hastalığım var. Kapalı yerde kalmaktan korkuyordum. Bu hastalığım tetiklediği için karakola teslim olmaktan vazgeçtim, evime gittim. 5 gün sonra da havaalanında teslim oldum" dedi.

"MÜŞTEKİYE ÇARPMADIM, O HERHALDE KENDİSİNİ KALDIRIMA ATTI"

Kazadan dolayı mağdur olduğunu belirten sanık Yılmaz, "Ölen tarafın üzüldüğü kadar ben ve ailem de üzüldük ancak yapacak bir şey yoktur. Üzgünüm. Müşteki Cevahir ölen bayandan 1-1,5 metre kadar öndeydi. Ben aracımla müştekiye çarpmadım. O herhalde kendisini kaldırıma attı" şeklinde konuştu.

"DİLGE KALDIRIMIN DİBİNDE YATIYORDU..."

Olayda yaralanan Cevahir Gençoğlu ise, "Dilge ile birlikte orta şeride geldik. Karşıya sahil tarafına geçmiştik. Kaldırımın dibindeydik. Ben kaldırıma çıkacağım sırada ayağıma çarptı, çimlerin üzerine savruldum. Dilge ise kaldırımın dibinde yatıyordu. Biz yoldan geçerken araç yoktu. Ne bir fren sesi, ne bir korna hiçbir şekilde uyarı gelmedi. Kırmızı ışığa yakalanmamak için hızlı geldiğini sanıyorum. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu. Yaşamını yitiren Dilge Şen'in babası Durak Şen de sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraf avukatlarının olay yerinde keşif yapılmasını talep ettiği davada mahkeme heyeti, sanık Mesut Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut Yılmaz'ın yönetimindeki aracın 16 Aralık 2016 tarihinde Kartal sahil yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilge Şen'e (29) çarparak ölümüne, Cevahir Gençoğlu'na (52) çarparak da yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Şüpheli Yılmaz'ın, kazadan sonraki kavşaktan ters yöne döndüğü, aracını yavaşlatarak kaza yerine baktığı belirtilen iddianamede, durmayarak aracı ile yoluna devam ettiği belirtildi. 6 gün sonra evinde yakalanarak tutuklanan Yılmaz hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.