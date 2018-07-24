Kimse Yok Mu Derneği çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği çalışanlarına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 51'i tutuklu 57 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame mahkemece kabul edildi, 57 şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME ÖRGÜTE DEĞİNİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 523 sayfalık iddianamede FETÖ'nün genel yapısı, kuruluşu, amacı, ideolojisi, örgütlenme şekli ve mali yapısına yönelik bilgilere yer verildi. İddianamede, gizli tanık ve bir kısım şahısların savcıkta verdiği ifadelerde "Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma derneğinin 2011 yılı kurban bayramında kurban kesmek için toplanan bağışlar karşılığında, hayvan kesiminin yapılmadığı, Tarım Bakanlığına ait küçükbaş hayvan kayıt sisteminde 1,800 bin adet küçükbaş hayvan düşümünün paralel devlet yapılanmasına bağlı kişiler kullanılarak yapıldığı" yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Kimse Yok Mu Derneği'nin Türkiye genelinde 41 farklı ilde şubesinin bulunduğu, ayrıca derneğin Sudan ve Pakistan’da temsilciliğinin olduğu, derneğin 20 Temmuz 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseye üye olduğu kaydedilen iddianamede, derneğin genel merkezinin İstanbul’da olduğu anlatıldı. Derneğin KHK ile kapatıldığı da anlatılan iddianamede, şüphelilerin ifadelerine ayrıntılı olarak yer verilerek, derneğin faaliyetlerine ilişkin hazırlanan MASAK raporuna da değinildi. İddianamede, "Kimse Yok Mu Derneğinin tüzel kişiliğinin araç olarak kullanılması ve Kimse Yok Mu Derneği'nin tüzel kişiliğinin araç olarak kullanılması suretiyle yardım yapan kişilerin dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle suçtan elde edilen gelirin aklanması ve bu yolla aklanan paranın da terör örgütünün finansı açısından kullandıkları değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

CEZA ORANLARI

İddianamede 35 şüphelinin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Mahmut Esat Ertekin'in "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "Dini inanç ve duyguların istismarı edilmesi suretiyle dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 22 yıldan 41 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, şüpheliler Ahmet Güneş ve Nuri Yılmaztürk hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 20'şer yıldan 39'ar yıla kadar hapis cezası istendi. 19 şüphelinin de benzer suçlardan değişik oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edildi şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen hakim karşısına çıkacak.