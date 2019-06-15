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Kimliğini babasının aracında unuttu, yardımına polis koştu

Osman ŞİŞKO- Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN- Yavuz YILMAZ/BURSA, ()-BURSA'da, sabahın erken saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar sınav merkezlerinin yolunu tutunca, trafikte yoğunluk yaşandı. Uludağ Üniversitesi...

Kimliğini babasının aracında unuttu, yardımına polis koştu

Osman ŞİŞKO- Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN- Yavuz YILMAZ/BURSA, ()-BURSA'da, sabahın erken saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar sınav merkezlerinin yolunu tutunca, trafikte yoğunluk yaşandı. Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sınav salonuna girişte, kimliğini kendisini getiren babasının aracında unuttuğunu fark eden Aleyna Hazal Bozkurt'un yardımına ise (18) polis yetişti. Polis otosundan megafonla anons yaparak Bozkurt'un babasına ulaşan ekipler, genç kızın saniyeler kala sınava girmesini sağladı. 
​Bursa'da üniversite hayali kuran binlerce genç, YKS'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınav nedeniyle özellikle ana caddelerde, araç yoğunluğu yaşandı. Bursa- Balıkesir- İzmir karayolu üzerinde yer alan Uludağ Üniversitesi'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik durma noktasına geldi. Saat 10.15'te başlayan sınav için, derslik kapıları 10.00 itibariyle kapatıldı. Sınava geç kalan öğrenciler içeriye alınmayınca büyük üzüntü yaşadı. Veliler de büyük bir heyecanla okul önlerinde çocuklarını bekledi. Bazı velilerin kampüs ve okul çevrelerindeki çimenler üzerine piknik yaptığı görüldü. Bazıları da çocukları için Kuran okuyup dua etti.
POLİSİN ANONSUYLA GELECEĞİNİ KURTARDI
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan Aleyna Hazal Bozkurt, kimliğini, babası Necmettin Bozkurt'un otomobilinde unuttuğunu fark etti. Sınava dakikalar kala durumu fark eden Bozkurt, görevli polis ekiplerinden yardım istedi. Genç kızın yardımını geri çevirmeyen polis, Bozkurt'u ekip aracına aldı. Megafondan 'Necmettin Bozkurt' diye anons yapan ekipler, kızın babasına ulaşarak kimliğini aldı. Kimlik kontrolü yapan sınav görevlileri ile polis ekipleri heyecandan ağlayan genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. Bozkurt, kapıların kapanmasına saniyeler kala sınav salonuna giriş yapabildi.

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