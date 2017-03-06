Kilyos Plajı'na moloz döktüler (2)

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () YAZIN İstanbul’un az sayıdaki denize girme alanlarından biri olan Kilyos sahili'ne atılan inşaat atıkları büyük kirlilik yarattı. Yazın vatandaşların denize girdiği, güneşlendiği sahilde kapıdan boruya çuvaldan poşete kadar her türlü atık var. Sebebi henüz bilinmeyen ancak inşaat atığı olduğu görülen kirlilik sebebiyle kumsal da deniz de ileri düzeyde kirlenmiş durumda.

“BIRAKIN DENİZE GİRMEYİ İNSAN BAKMAYA BİLE İĞRENİYOR”

Boğaziçi Üniversitesi’nin Kilyos’ta bulunan Sarıtepe Kampüsü’nün de bulunduğu sahilde spor yapan öğrenci Eyüp Şamil Çetinkaya, “Burası İstanbul’un temizliğini korumuş sayılı sahillerinden birisi. Burada daha önce denize de girdik. Ama şimdi denize girmeyi bırakın bakmaktan bile iğreniyor insan” diye konuştu. Bir inşaat firmasının kaçak yollarla denize boşaltım yaptığı yönünde duyumlar aldıklarını aktaran Çetinkaya “Bu çevre temizliği bir yana yasalara da aykırı bir işlem. Yapanların bulunup cezalandırılması gerekiyor. Bir an önce temizlenmesi gerekiyor” dedi.

“BİR HAFTADIR YOĞUN BİR KİRLİLİK VAR”

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Bengüsu Baş ise, bireysel bir kirlilikten ziyade daha büyük ölçekli bir kirlilik olduğunu söyleyerek, öğrencilerin zaman zaman sahili temizlemek için kendi çabalarıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Bir diğer öğrenci Ayşenur Sevinç ise “En fazla bir haftadır böyle. Daha önce bu kadar olmuyordu. Bireysel olarak biz kendi çöplerimizi topluyoruz. Karadan gelen bir kirlilik olduğunu düşünmüyorum, gemilerden geldiğini düşünüyoruz” dedi.

İBB " YAPAPLAR ARAŞTIRILIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye ise atıklar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sahildeki atıkların sorumlularının araştırıldığı belirterek şunlara değinildi:

"Cumartesi günü (4 Mart) denize atıldığı tespit edilen atıkların Kilyos sahiline vurmasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri dün (5 Mart Pazar) temizlik çalışmalarını başlattı .Sahildeki atıklar 85 kişiden oluşan ekiplerce temizleniyor. Bölgedeki diğer plajlarla birlikte toplam 5 Km'lik alanda temizlik çalışması yapılıyor. Ayrıca, İBB'ye bağlı deniz denetim teknesi ile, deniz yüzeyinde başka atık var olup olmadığı araştırılıyor. Şuana kadar 300 poşet atık toplandı atıklar; strafor, tahta ve poşetten oluşuyor. Atıkların nereden ve kimler tarafından atıldığı araştırılıyor."

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