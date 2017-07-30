Kilis'te Türk ve Suriyeli kadınlara meslek edindirme kursu

KİLİS’te, Türk ve Suriyeli kadınlara yönelik hizmet verecek Hanımeli Kadınlar Meslek Edindirme Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ evlerinde Kilis Belediyesi'nin öncülüğünde Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği’nin desteğiyle Hanımeli Kadınlar Meslek Edindirme Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Zeynep Gülgün Gündüz ve davetliler katıldı.Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis insanlığı, iyilik severliği, kardeşliğin misafir severliğin destanını yazdığını belirterek, "Bu destanı yazarken, yanımızda olan içinde insan sevgisi olan, bizim yaptığımız fedakarca çalışmalara ev sahipliğine destek çıkanlara teşekkür ediyorum. Elbetteki Kilis bu yükün altından tek başına kalkar, bugüne kadar kalktı. Bunlar bizim için hanemizdeki evlatlarımızdan, büyüklerimizden farklı değil, bu kardeşlerimize biz elimizden geleni yapıyoruz. 6 yıldır, bu çalışmalarımıza samimiyetle duran tek gayesi insanlara, hizmet vermek onların dertlerini acılarını bir nebze olsun, hafifletmek isteyen, sivil toplum kuruluşlarımızı da her zaman yanımızda görmek istiyoruz" dedi.Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'nin sığınmacılara kucak açtığını ifade ederek, "Bize gelenlere kucak açan, yardıma muhtaç olanlara sevgi, köprüsüyle, merhamet köprüsüyle, insanlık var olduğundan beri, doğuşumuzdan beri getirdiğimiz en büyük sevgi ve merhametle davranacağız. Bunu da bütün dünya görüyor, duyuyor. Bir ensar şehir olduğumuz gibi, kendi içimizde de biz yoksulları, yardıma muhtaçları, koruyoruz, gözetiliyoruz" diye konuştu.Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Zeynep Gülgün Gündüz de, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye hizmet etmeye geldiğini aktardı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan merkez gezildi.

FOTOĞRAFLI