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Kilis'te kaçak kazıda mozaik bulundu

KİLİS'te, jandarmanın ihbar üzerine gittiği bölgede, kaçak kazı yapılan alanda, şapele ait olduğu tahmin edilen Doğu Roma dönemine ait mozaik bulundu. Merkeze bağlı Karaçavuş köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma...

Kilis'te kaçak kazıda mozaik bulundu
KİLİS'te, jandarmanın ihbar üzerine gittiği bölgede, kaçak kazı yapılan alanda, şapele ait olduğu tahmin edilen Doğu Roma dönemine ait mozaik bulundu.
Merkeze bağlı Karaçavuş köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazı yapıldığı belirlenen alanda, mozaik ile karşılaştı. Bunun üzerine Kilis Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Mozaiğin bulunduğu alanda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kilis Müzesi arkeologu Macit Aşir başkanlığında kazı yapıldı. 
Yapılan çalışmalarda, kaçak kazı sırasında tahrip olmuş bir apsis taş parçası ile 6'ncı yüzyıl Doğu Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2,5 metrekarelik mozaik bulundu.
Şapele ait olduğu düşünülen mozaik, Kilis Müze Müdürlüğü'ne götürülerek muhafaza altına alındı.

​FOTOĞRAFLI

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