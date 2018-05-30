Kilis'te İHH Suriyeli 600 yetim ve öksüz çocuğu iftar verdi

KİLİS'te İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de anne ve babalarını kaybeden 600 öksüz ve yetim çocuğa iftar verdi.Kilis'te bir salonda gerçekleştirilen iftar etkinliğinin konukları Suriye’de anne ve babalarını kaybeden 600 öksüz ve yetim çocuk oldu. Etkinliğe ev sahipliği yapan İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, Ramazan ayının 15’inde Dünya Yetim Çocuklar Günü kutlandığını ifade ederek, “Dünya yetimler günü olması hesabıyla 600 yetim çocuklarla beraber iftar açıyoruz. Yetimler günün çocuklar ile birlikte iftar açarak onların yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Bir çok ilde iftar veriliyor. Suriye içlerinde de iftar veriliyor. Bu günde yetimleri unutmayalım” dedi. İftarın ardından düzenlenen programda yetim ve öksüz çocuklar gönüllerince eğlendi.

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