Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı

KİLİS'te, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yaptırılan Göçmen Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

'Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında İslahiye Caddesi üzerinde yaptırılan merkezin açılışına; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, Kilis Valisi İsmail Çataklı, AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Halk Sağlığı ve Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, Suriye nüfusunun 3'te birinin ülkesinden göç ettiğini belirterek, "2011 yılı Suriye’deki iş karışıklığın, iç savaşın, vahşetin, arkasından en az 400 bin sivilin insan hayatını kaybetti. 4.8 milyon ülkenin 3’te 1'i yerini, yurdunu, yuvasını terk ederek umudu, komşu ülkelerde sığınmakta buldu. Bu insanların 3 milyondan fazlası, bizim ülkemizde. Türkiye açık kapı politikası izleyen ülke. Bu duruma seyirci kalan birçok ülkeye inat, her türlü imkanı kardeşleri için seferber etti. Çünkü bizim kültürümüzde misafire evinde ne varsa hepsini açarsın, hatta kendimizde sakladığımızı bile açarız" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti ise Kilis Göçmen Sağlığı Merkezi'nin açılışının başlangıç olduğunu ifade ederek, "Daha çok yapılacak iş var. Amacımız 176 kliniğin hayata geçirilmesi, 500’ün üzerinde tıbbi destek biriminin çalışmaya başlamasıdır. AB Mali Yardım Programı kapsamında 26 mobil sağlık destek birimi, 10 mental sağlık destek ünitesi kurulması için desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AB projesi kapsamında Türkiye'de ilk kez yapılan Göçmen Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı.



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