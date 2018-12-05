Kilis'te 'geçici iş' yoğunluğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, 6 ay süreyle çalıştırılacak bin 300 kişilik işe, yüzlerce kent sakini başvurdu. İşe alınacak kişiler, yoğunluk nedeniyle noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kilis'te, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere bin 300 işçi alınacağı duyuruldu. Müracaatların bu sabah başlamasıyla yüzlerce kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. Geceden ya da sabahın ilk ışıklarından itibaren kuyruk oluşturan kalabalığın izdihama yol açmaması için polis ekipleri de önlem aldı. Başvuruların 8 Aralık'a kadar devam edeceği ve yoğunluk nedeniyle işe alınacak kişilerin noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceği kaydedildi.



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