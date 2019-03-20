Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Kilis'te 800 çocuğa bisiklet dağıtıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, 800 çocuğa daha bisikletleri törenle dağıtıldı.  7 Aralık Stadında düzenlenen Kuveyt Büyükelçisi Ghassan...

Kilis'te 800 çocuğa bisiklet dağıtıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, 800 çocuğa daha bisikletleri törenle dağıtıldı. 
7 Aralık Stadında düzenlenen Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Zawawi, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, küçük çocuklar ile ailelerinin katıldığı törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, öğrencilere yarıyıl tatili hediyesi olarak 15 bin bisiklet dağıtma kararı aldıklarını söyledi. Daha önce de gruplar halinde öğrencilere hediyelerini verdiklerini belirten Kara, bugün yapılan törende de 800 bisikleti öğrencilere hediye edeceklerini kaydetti.
Kentteki tüm çocukları bisiklet sahibi yapmayı amaçladıklarını ifade eden Kara, öğrencilerden spor yapmalarını ve derslerine çok çalışmalarını istedi.
Yapılan konuşmaların ardından tribünü dolduran çocuklar, koşarak bisikletlerini aldı ve evlerinin yolunu tuttu.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328