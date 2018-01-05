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Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceği Beşiktaş Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemi

Taner YENER-Can EROK-Harun UYANIK/İSTANBUL,() Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkan ve iki belediye meclis üyesinin bakanlık kararı ile görevden uzaklaştırıldığı Beşiktaş Belediyesi’ne bugün yapacağı...

Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceği Beşiktaş Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemi

Taner YENER-Can EROK-Harun UYANIK/İSTANBUL,() Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkan ve iki belediye meclis üyesinin bakanlık kararı ile görevden uzaklaştırıldığı Beşiktaş Belediyesi’ne bugün yapacağı ziyaret öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş Belediyesi’nin Aytar Caddesi Başlık Sokak’ta bulunan girişi araç trafiğine kapatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 14.00’de yapacağı ziyaret öncesi polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda görevli sokak civarında konuşlandırılırken, bomba arama köpeği ile de çevrede arama yapıldı. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yapacağı konuşma için belediye girişine, basın mensupları için de sokak üzerine platformlar kuruldu.

(FOTOĞRAFLI)

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