Kılıçdaroğlu:Cumhurbaşkanlığı, ne tahakküm ne de bir şahsın egosunu tatmin makamıdır

ANKARA()-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu," Cumhurbaşkanı'nın, hesap vermeyi reddetmesi demokrasi için ciddi tehdittir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:"Hiç kimse; seçilmiş olmayı, mutlak ve sınırsız bir egemenlik gibi düşünmemeli, herkese ve her kuruma hükmetme hakkını kendinde görmemelidir. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, Cumhurbaşkanlığı, ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır. Bir Cumhurbaşkanı'nın, iyiyi-kötüyü ve adaleti belirleme hakkını tekelinde görmesi, hesap vermeyi reddetmesi demokrasi için ciddi tehdittir. Cumhurbaşkanları, özgürlük gibi insanın doğuştan gelen hakkını dahi, sanki kendisinin bahşettiğini sanacak kadar güç sarhoşu olmamalıdırlar. Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar."