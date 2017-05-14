Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, Marmaris'teki midibüs faciasında ölenlerin cenaze törenine katılmak için geldiği İzmir'de, Anneler Günü nedeniyle Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti, karanfil bırakarak dua etti.

Buca'da kaza kurbanlarının ikindi vaktindeki cenazelerine katılıp, ailelere başsağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, daha sonra Anneler Günü dolayısıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabrini ziyaret etti. Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, burada dua etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, kadınların Anneler Günü'nü kutladı ve onlarla fotoğraf çekildi, 7 yaşındaki bir kızın elini öptü. Kılıçdaroğlu daha sonra İzmir'den ayrılmak üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.



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