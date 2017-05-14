Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, Marmaris'teki midibüs faciasında ölenlerin cenaze törenine katılmak için geldiği İzmir'de, Anneler Günü nedeniyle Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti, karanfil bırakarak...

Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, Marmaris'teki midibüs faciasında ölenlerin cenaze törenine katılmak için geldiği İzmir'de, Anneler Günü nedeniyle Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti, karanfil bırakarak dua etti.
Buca'da kaza kurbanlarının ikindi vaktindeki cenazelerine katılıp, ailelere başsağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, daha sonra Anneler Günü dolayısıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabrini ziyaret etti. Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, burada dua etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, kadınların Anneler Günü'nü kutladı ve onlarla fotoğraf çekildi, 7 yaşındaki bir kızın elini öptü. Kılıçdaroğlu daha sonra İzmir'den ayrılmak üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246