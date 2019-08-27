KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ŞİLE'DE (EK GÖRÜNTÜ)
Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'ye bağlı Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak bir ailenin evini ziyaret eden...
Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'ye bağlı Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak bir ailenin evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, burada köy muhtarı ve aileyle bir süre sohbet etti. Daha sonra köy merkezideki kahvehaneye giden Kılıçdaroğlu, burada kendisini karşılayan köy sakinleri ile sohbet etti. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla buluşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Muhtarlarla görüşmesinin ardından bir gazetecinin, Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Siz nasıl yakından izliyorsanız biz de yakından izliyoruzö dedi. “Bir açıklama bekliyor musunuz" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Sayın Davutoğlu'na bağlı" yanıtını verdi.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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